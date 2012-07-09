Под Украинским домом узнали о готовящейся ночной провокации
00:02, 09 июля 2012Политика
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В ночь с 8 на 9 июля милиция планирует разогнать акцию в защиту украинского языка под "Украинским домом" путем силовой провокации против протестующих.
"Как сталоизвестно из достоверныхисточников в правоохранительныхорганах,в киевском главке милицииразработали планразгонаакции в защитуукраинского языка",- сообщилУкраинской правдеучастник акции.
"Ночьюна участников акциинападетгруппапровокаторовв штатскомиз числа курсантовстоличногоучебного заведенияМВД",- пересказываетон словасотрудника милиции.
По его словам,после нападениясотрудники милициивмешаютсяв драку,чтобыразнятьтолпу, при этом будетзадержан рядлюдейс обеих сторон,в том числеактивные участники акциив защиту языка.
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