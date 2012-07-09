Под Украинским домом узнали о готовящейся ночной провокации

"Как сталоизвестно из достоверныхисточников в правоохранительныхорганах,в киевском главке милицииразработали планразгонаакции в защитуукраинского языка",- сообщилУкраинской правдеучастник акции.



"Ночьюна участников акциинападетгруппапровокаторовв штатскомиз числа курсантовстоличногоучебного заведенияМВД",- пересказываетон словасотрудника милиции.



По его словам,после нападениясотрудники милициивмешаютсяв драку,чтобыразнятьтолпу, при этом будетзадержан рядлюдейс обеих сторон,в том числеактивные участники акциив защиту языка.