Тернопольского губернатора "объявили в розыск"

Как передает корреспондент УНИАН, в листовках сказано, что «председатель Тернопольской облгосадминистрации В.А.Хоптян разыскивается в связи с систематической неуплатой коммунальных услуг ТОГА».

На объявлении две фотографии В.Хоптяна, а также указаны особые приметы, каковыми авторы листовки считают «средний рост, волосы могут быть перекрашены в другой цвет, к женщинам обращается через «бля...», передвигается при помощи черного джипа, боится депутатов областного совета».

В объявление также сказано, что В.Хоптян «постоянно находится в Киеве», в последний раз был замечен на банкете у Президента.

Тому, кто найдет председателя ТОГА, обещают вознаграждение в виде нагрудного значка «Честь и слава Тернопольщины».

***

Как сообщал УНИАН, 6 июля депутат Тернопольского областного совета от ВО «Свобода» Владимир Стаюра написал обращение к прокурору Тернополя и начальнику управления министерства внутренних дел в области по поводу невозможности попасть на прием к В.Хоптяну. В обращении депутат просит правоохранительные органы принять меры реагирования и проинформировать о месте пребывание председателя ТОГА.

5 июля после сессии областного совета депутаты местных советов от ВО «Свобода» примерно на два часа заняли приемную В.Хоптяна. Они требовали встречи с губернатором, чтобы выяснить, почему он не посещает сессии облсовета, а также чтобы вручить ему предупреждение о намерении выселить подразделения ОГА из имущественного комплекса облсовета за долг в сумме 300 тыс. грн. При этом заместители председателя ТОГА заверили, что В.Хоптяна нет на рабочем месте, поскольку он находится в Киеве.

В середине июня после обращения облсовета Администрация Президента Украины отреагировала на систематическую неявку В.Хоптяна на сессии облсовета, рекомендовав ему «наладить более тесное сотрудничество с Тернопольским облсоветом, обеспечив выполнение законов Украины в части делегированных полномочий».

Однако В.Хоптян так и не являлся на сессии облсовета, в связи с чем до сих пор не приняты решения относительно утверждения Программы социально-экономического и культурного развития Тернопольской области на 2012 год и отчет председателя облгосадминистрации о выполнении программы социально-экономического и культурного развития Тернопольской области в 2011 году.