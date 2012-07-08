Янукович выразил соболезнование Путину
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту РФ Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного наводнения в Краснодарском крае.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
«От имени украинского народа и от себя лично прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, передать слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства.
Президент Украины предложил Российской Федерации помощь в ликвидации последствий этой стихии.
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Как сообщает РИА «Новости», по последним данным, в результате наводнения в Краснодарском крае РФ погибли 150 человек.
Паводок в ночь на 7 июля затопил более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков на Кубани.
За медицинской помощью обратились 320 человек, были госпитализированы 104 человека.
МЧС сообщает о 12 тысячах 71 пострадавшем.
Нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.
Причиной наводнения, по официальным данным, стали сильные ливни.