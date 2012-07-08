Янукович выразил соболезнование Путину

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«От имени украинского народа и от себя лично прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, передать слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства.

Президент Украины предложил Российской Федерации помощь в ликвидации последствий этой стихии.

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Как сообщает РИА «Новости», по последним данным, в результате наводнения в Краснодарском крае РФ погибли 150 человек.

Паводок в ночь на 7 июля затопил более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков на Кубани.

За медицинской помощью обратились 320 человек, были госпитализированы 104 человека.

МЧС сообщает о 12 тысячах 71 пострадавшем.

Нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

Причиной наводнения, по официальным данным, стали сильные ливни.