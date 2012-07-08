Сергей Бондарчук: сегодня мало любить Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава политисполкома партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук, выступая на форуме демократических сил, где заявили о своем объединении «Наша Украина», УНП и КУН.

«Парламентские выборы 2012 года – это вопрос не только политической перспективы для патриотического движения. Это выбор траектории развития государства», - заметил политик.

Он призвал объединить все здоровые патриотические силы общества: и в политике, и в культуре, и в бизнесе.

«Сегодняшнее наше собрание должно дать четкий сигнал нашим организациям, всему украинскому обществу о росте активности патриотов и их влияния на политические процессы в стране», - заметил С.Бондарчук.

По его словам, в украинском обществе востребованность национальной, патриотической, демократической идеи чрезвычайно высока.

«Миллионы людей являются, на самом деле, нашими сторонниками. Следовательно, нужно найти правильную тональность. И, главное, – действовать. Мы должны утвердить новый стандарт украинской политики, который станет альтернативой как нынешнему властному паразитизму, так и популизму объединенной оппозиции», - отметил он, добавив, что лишь в случае кардинального изменения «философии патриотизма наши силы смогут показать достойный результат на парламентских выборах».

С.Бондарчук отметил, что патриотизм - это любовь к своей Отчизне, ее культуре, языку и истории. Но это и виденье Украины современной и конкурентоспособной, а в украинском случае – еще и европейской. Европейской не только по уровню жизни, но и ценностями, которые исповедуют власть и граждане.

«Быть патриотом Украины – это большая честь, доверие и ответственность. Но сегодня мало любить Украину – она нуждается в нашей защите», - заметил он.

«Мы докажем, что создание единой политической силы является следствием осознанной необходимости выступить общим фронтом ради возвращения страны на демократический путь развития и превращения Украины в богатое европейское государство. Это и будет настоящий современный патриотизм: не словом, а делом создать предпосылки для развития современной, европейской Украины», - сказал С.Бондарчук.