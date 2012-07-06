Янукович считает, что пора всерьез готовиться к Олимпиаде в Карпатах

Приобретенный Украиной потенциал от проведения Евро-2012 надо превратить в основу устойчивого роста экономики нашего государства. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в выступлении во время приема по случаю завершения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«У нас есть основания ожидать увеличения туристической привлекательности Украины - его следует поддерживать на основе наработанной инфраструктуры», - цитирует главу государстваего пресс-служба.

По словам Виктора Януковича, существенное упрощение транспортных коммуникаций должно усилить межрегиональное сотрудничество и способствовать оживлению коммерческих перевозок.

«Мы обязаны продолжать стратегию построения качественных транспортных коридоров. Источниками финансирования должны быть как бюджетные расходы, так и концессионные схемы государственно-частного партнерства», - отметил президент.

В.Янукович добавил, что Украина также должна готовиться к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года, который пройдет в восьми городах нашей страны, а также вести серьезную подготовку к проведению в Карпатах зимних Олимпийских игр.