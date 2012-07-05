Гриценко увидел, что Янукович вчера был «немножко счастлив»

Президент Украины Виктор Янукович семь раз менял свою позицию по языку, заявил в эфире телеканала Тві лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Все это всегда происходило под выборы: государственная-негосударственная, государственная-негосударственная. Потому давайте скажем правду: у Януковича Виктора Федоровича нет никакой позиции по языку», - констатировал А.Гриценко, сообщает сайт лидера «Гражданской позиции».

Он также добавил, что в частных беседах сами «регионалы» четко говорят: языковой закон – сугубо предвыборный проект.

«И люди это прекрасно понимают, - убежден А.Гриценко. - Добрые дела так не делаются. Если бы это был классный закон, то так грубо, в нарушение всех норм закона о регламенте, его бы не проводили».

А.Гриценко отметил, что так же грубо могут принять любой законопроект – от запрещения телевидения до объявления монархии.

По мнению лидера «Гражданской позиции», принятия закона о языке и вообще языковая дискуссия – это попытка власти отвлечь внимание от Межигорья и социальных проблем.

Как считает А.Гриценко, В.Янукович даже был «немножко счастлив», когда его не пустили на пресс-конференцию в Украинский дом, потому что пришлось бы отвечать на неудобные вопросы журналистов.