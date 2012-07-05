Гриценко увидел, что Янукович вчера был «немножко счастлив»
По подсчетам лидера «Гражданской позиции», Президент семь раз менял свою позицию относительно языка.
Президент Украины Виктор Янукович семь раз менял свою позицию по языку, заявил в эфире телеканала Тві лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.
«Все это всегда происходило под выборы: государственная-негосударственная, государственная-негосударственная. Потому давайте скажем правду: у Януковича Виктора Федоровича нет никакой позиции по языку», - констатировал А.Гриценко, сообщает сайт лидера «Гражданской позиции».
Он также добавил, что в частных беседах сами «регионалы» четко говорят: языковой закон – сугубо предвыборный проект.
«И люди это прекрасно понимают, - убежден А.Гриценко. - Добрые дела так не делаются. Если бы это был классный закон, то так грубо, в нарушение всех норм закона о регламенте, его бы не проводили».
А.Гриценко отметил, что так же грубо могут принять любой законопроект – от запрещения телевидения до объявления монархии.
По мнению лидера «Гражданской позиции», принятия закона о языке и вообще языковая дискуссия – это попытка власти отвлечь внимание от Межигорья и социальных проблем.
Как считает А.Гриценко, В.Янукович даже был «немножко счастлив», когда его не пустили на пресс-конференцию в Украинский дом, потому что пришлось бы отвечать на неудобные вопросы журналистов.