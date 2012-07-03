Янукович увидел упадок роли Верховной Рады

Об этом говорится в ежегодном послании главы государства к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины в 2012 году, обнародованном на его сайте.

«Самым большим вызовом для развития парламентаризма в Украине является упадок представительской роли Верховной Рады. Формирование состава парламента в результате выборов по пропорциональной системе «закрытых» партийных списков привело к подмене интересов избирателей корпоративными интересами партийных верхушек, размыванию ответственности за законодательную поддержку правительства», - подчеркнул В.Янукович.

По его мнению, принятие закона о смешанной, пропорционально-мажоритарной системе выборов на данный момент позволит в то же время сохранить представительство партий в парламенте и возобновить непосредственную связь между избирателями и депутатским корпусом.