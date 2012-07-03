Пятеро оппозиционеров объявили голодовку (дополненная)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из голодающих, народный депутат от НУ-НС Вячеслав Кириленко.

«Нас пятеро депутатов. Я, Ляпина, Стойко и другие. Мы начали бессрочную голодовку возле Украинского дома», - сказал В.Кириленко.

Он отметил, что это связано с тем, что большинство грубо принимало соответствующий закон. В частности, сказал В.Кириленко, не была соблюдена процедура, профильный комитет ВР не рассмотрел все поправки и не дал своих заключений.

Как сообщила УНИАН народный депутат Ксения Ляпина, депутаты также намереваются установить палатки возле Украинского дома.

По ее словам, скорее всего, к акции присоединятся и другие оппозиционные депутаты.

На вопрос, почему местом для голодовки избран именно Украинский дом, К.Ляпина ответила, что это «своего рода символическое место, поскольку и Украинский дом, и украинский язык связаны между собой».

На головах у К.Ляпиной и Владимира Мойсика белые ленты с надписью «Я голодаю».