Пятеро оппозиционеров объявили голодовку (дополненная)
Пятеро народных депутатов от оппозиции объявили бессрочную голодовку в Киеве возле Украинского дома в знак протеста против принятия языкового закона.
|Вячеслав Кириленко среди тех, кто объявил голодовку
«Нас пятеро депутатов. Я, Ляпина, Стойко и другие. Мы начали бессрочную голодовку возле Украинского дома», - сказал В.Кириленко.
Он отметил, что это связано с тем, что большинство грубо принимало соответствующий закон. В частности, сказал В.Кириленко, не была соблюдена процедура, профильный комитет ВР не рассмотрел все поправки и не дал своих заключений.
Как сообщила УНИАН народный депутат Ксения Ляпина, депутаты также намереваются установить палатки возле Украинского дома.
По ее словам, скорее всего, к акции присоединятся и другие оппозиционные депутаты.
На вопрос, почему местом для голодовки избран именно Украинский дом, К.Ляпина ответила, что это «своего рода символическое место, поскольку и Украинский дом, и украинский язык связаны между собой».
На головах у К.Ляпиной и Владимира Мойсика белые ленты с надписью «Я голодаю».