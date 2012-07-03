Еврокомиссия надеется на упрощении виз для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель комиссара ЕС по вопросам внутренних дел Микеле Черконе.

“Мы надеемся достичь финального решения на уровне Комиссии в последующие дни”, - сказал он.

“Это очень конкретное решение, это будет способствовать контактам между людьми, и это именно то, что мы хотим продвигать”, - добавил М.Черконе.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции, фундаментальных прав и гражданства, Вивиан Рединг блокирует дальнейшее упрощение процедуры оформления виз с Украиной из-за обеспокоенности ситуацией с правами человека в Украине. Сегодня же против этих изменений высказался Президент Комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок.

Предложение относительно внесения изменений в соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС уже готово, однако перед подписанием нуждается в утверждении Еврокомиссией, а затем – Советом ЕС. В то же время, поскольку решения Еврокомиссией принимаются коллегиально, то из-за позиции В.Рединг проект соглашения не может быть передан на утверждение Совета ЕС.

Украина и ЕС завершили переговоры о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима в декабре прошлого года.

Изменения к соглашению об упрощении визового режима предусматривают, в частности, расширение категорий лиц, которым визы будут оформляться по упрощенной процедуре.