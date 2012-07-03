В БЮТ пополнение: возвращение "блудного" Богдана
11:24, 03 июля 2012Политика
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Народный депутат Украины Руслан Богдан вошел во фракцию "БЮТ-Батьківщина".
Руслана Богдана исключили из БЮТ в 2011
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление на заседании парламента сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин на основании личного заявления Р.Богдана.
Как сообщал УНИАН, Р.Богдан был избран в парламент по списку Блока Юлии Тимошенко.
Зимой 2011 года Р.Богдан и еще шестеро депутатов были исключены из фракции " БЮТ-Батьківщина" за голосование за Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.
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