В БЮТ пополнение: возвращение "блудного" Богдана

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление на заседании парламента сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин на основании личного заявления Р.Богдана.

Как сообщал УНИАН, Р.Богдан был избран в парламент по списку Блока Юлии Тимошенко.

Зимой 2011 года Р.Богдан и еще шестеро депутатов были исключены из фракции " БЮТ-Батьківщина" за голосование за Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.