Матчук сложил полномочия, чтобы пустить в ВР брата Луценко

Вместо Виктора Матчука, который сложил с себя полномочия народного депутата, в парламент по списку НУ-НС должен пройти брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Сергей.

Как передает корреспондент УНИАН, С.Луценко был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от НУ-НС под 85-м номером.