Матчук сложил полномочия, чтобы пустить в ВР брата Луценко

10:59, 03 июля 2012
Политика
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Вместо Матчука, сложившего депутатские полномочия, в парламент должен пройти брат Луценко.

Сергея Луценко зарегистрируют кандидатом

Вместо Виктора Матчука, который сложил с себя полномочия народного депутата, в парламент по списку НУ-НС должен пройти брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Сергей.

Как передает корреспондент УНИАН, С.Луценко был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от НУ-НС под 85-м номером.

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