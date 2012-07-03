Матчук сложил полномочия, чтобы пустить в ВР брата Луценко
10:59, 03 июля 2012Политика
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Вместо Матчука, сложившего депутатские полномочия, в парламент должен пройти брат Луценко.
Сергея Луценко зарегистрируют кандидатом
Вместо Виктора Матчука, который сложил с себя полномочия народного депутата, в парламент по списку НУ-НС должен пройти брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Сергей.
Как передает корреспондент УНИАН, С.Луценко был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от НУ-НС под 85-м номером.
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