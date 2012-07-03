Исключенные из НУНС нардепы перебежали к регионалам
10:48, 03 июля 2012Политика
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Народные депутаты Сергей Василенко и Сергей Харовский вышли из состава фракции НУ-НС и вошли во фракцию Партии регионов.
Нардепов исключили за голосование за языковой законопроект
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.
Он отметил, что по этому поводу депутатами поданы личные заявления.
Как сообщал УНИАН, 5 июня фракция «Наша Украина – Народная самооборона» исключила из своего состава С.Василенко и С.Харовского, которые проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О принципах государственной языковой политики», инициированного представителями Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.
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