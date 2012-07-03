Исключенные из НУНС нардепы перебежали к регионалам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Он отметил, что по этому поводу депутатами поданы личные заявления.

Как сообщал УНИАН, 5 июня фракция «Наша Украина – Народная самооборона» исключила из своего состава С.Василенко и С.Харовского, которые проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О принципах государственной языковой политики», инициированного представителями Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.