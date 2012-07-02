Кличко после выборов решит, когда завяжет со спортом

Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

8 сентября в Москве В.Кличко проведет свой следующий бой, в котором будет защищать титул чемпионата мира по версии WBC против немца Мануэля Чарра.

После этого поединка В.Кличко вновь сконцентрируется на своей политической карьере, в частности, как лидер партии “УДАР” примет участие в выборах в украинский парламент 28 октября.

Комментируя сообщение, что это будет его последний бой, В.Кличко сказал: "Я хотел бы продолжить борьбу, и я приму решение после выборов».