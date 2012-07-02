Украина отстала в безвизовом диалоге даже от Молдовы

Одновременно ЕС подписал договор об упрощении визового режима с Молдавией, отказавшись одобрить аналогичный документ с Киевом, пишет КоммерсантЪ-Украина, утверждая, что причиной этого стали проблемы с демократией в стране.

28 июня Еврокомиссия (ЕК) опубликовала отчет о выполнении Молдавией плана действий относительно визовой либерализации (ПДВЛ), которая менее чем за полтора года выполнила требования первой фазы ПДВЛ. В Кишиневе полагают, что выполнение ПДВЛ завершится к концу 2013 года.

До минувшей недели продвижение Молдавии в безвизовом диалоге было синхронизировано с Украиной.

"Нынешним решением Брюссель де-факто разделил "связку" Украины и Молдавии",— пояснил Александр Сушко, научный директор Института евроатлантической интеграции. Эксперт отметил, что ЕК подготовила проект отчета и по Украине, но пока не обнародовала его. "Отчет негативный, он констатирует отсутствие прогресса, так что украинской власти даже выгодно, что он пока не публикуется",— сказал господин Сушко.

Надежды украинского МИДа связаны с последней пленарной неделей нынешней сессии Верховной рады, в повестку дня которой внесен ряд проектов, предусмотренных ПДВЛ.

Но эксперты уверены, что до конца сессии парламент не сможет выполнить и половины требований Брюсселя. Даже если что-то и успеет принятся, то, учитывая длительную процедуру принятия решений в ЕС, до конца года Украина скорее всего останется на первом этапе ПДВЛ.

В сложившихся условиях МИДу осталось только добиться изменения ныне действующего соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом. Киев и Брюссель более полугода назад договорились увеличить длительность виз и число категорий граждан, имеющих право на оформление бесплатных шенгенских виз. Ожидалось, что договор подпишут в средине мая, но этого не произошло.

По информации УНИАН, подписание изменений в договор между Украиной и ЕС заблокировала вице-президент ЕК Вивиан Реддинг, которая считает недопустимым подписание каких-либо договоров с Киевом в период, когда украинское руководство обвиняют в проведении политических репрессий.

В то же время в украинском МИДе не теряют надежды на то, что договор будет подписан 23 июля на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства в Люксембурге.