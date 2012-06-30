Кличко уверен, что украинский избиратель научился отличать ложь от правды

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко на пресс-конференции в Броварах Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В.Кличко считает, что рост рейтинга партии побуждает конкурентов прибегать к нечестным и некорректным методам борьбы, поэтому «УДАР» сегодня обливают грязью едва ли не больше, чем все остальные политические силы.

«Я знаю, что во многих городах в Киевской области, да и в других регионах, разбрасывают и раздают грязные листовки, показывают какие-то лживые фильмы. Если власть делает такие вещи – она даже помогает нам. Люди видят всю эту грязь и понимают, что это фальшивки», – сказал В.Кличко журналистам и продемонстрировал листовку, которую распространяли в городах Киевской области накануне его приезда. В.Кличко также отметил, что подобные листовки идентичного содержания распространяются в других городах Украины накануне визитов туда политика.

«Те, кто это делает, показывают людям свое настоящее лицо и то, на что способны, – только лить грязь и тратить деньги на билборды, рекламу и фальшивки. Убежден, на рейтинги партии «УДАР» эта грязная кампания никак не повлияет, потому что украинский избиратель научился отличать ложь от правды», – сказал политик.

В.Кличко жестко раскритиковал подобные грязные методы ведения избирательной кампании. Политик считает, что нынешняя избирательная кампания по количеству грязных технологий может превзойти выборы 2002-2004 годов, когда черный PR широко применялся разными лагерями против оппонентов. При этом В.Кличко отметил, что партия «УДАР» «не собирается перенимать этот сомнительный опыт и расходовать ресурсы для измышлений и оплевывания оппонентов и конкурентов». «Это не наши методы. Мы ориентированы на европейскую политическую культуру и будем агитировать за себя, а не рассказывать о других», – отметил В.Кличко.

Как подчеркнули в пресс-службе «УДАРа», во время поездок в Киевскую область В.Кличко встречается с общинами городов и представляет претендентов в кандидаты в мажоритарных округах, которых партия предлагает к общественному обсуждению. «Мы представляем претендентов и готовы снять их кандидатуры, если кандидат от другой оппозиционной силы будет иметь большую поддержку людей по результатам исследования. Только так мы сможем победить провластных кандидатов, за которыми стоит безумный административный и финансовый ресурс. Надеюсь, наши коллеги по оппозиции это понимают, и все-таки поддержат нашу позицию. И люди будут понимать, что будут избирать тех кандидатов, которых знают и которые имеют авторитет, а не тех, о ком кулуарно договорились партийные вожди», – сказал В.Кличко.