Американские юристы Минюста прибыли к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.55 микроавтобус с несколькими американскими юристами заехал на территорию медицинского учреждения.

Перед этим в Харьковскую больницу прибыл защитник Ю.Тимошенко народный депутат Украины Сергей Власенко.

В настоящее время перед проходной ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове собралось около 30 сторонников Ю.Тимошенко.

Люди держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина», плакаты с изображением Ю.Тимошенко. Кое-кто одет в футболку с надписью на английском языке «Освободите Юлю!».

Как сообщал УНИАН, 22 июня министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил о заключении договора с американской юридической компанией Skadden относительно рассмотрения дела «Тимошенко против Украины» в Европейском суде по правам человека.

Раньше Президент Украины Виктор Янукович в интервью немецкому журналу SUPERillu заявил, что в мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко. «Во всем мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Юлия Тимошенко. Но сейчас важно прояснить это дело с юридической точки зрения», - заявил Президент, добавив, что украинская сторона запрашивает для этого экспертную оценку американской компании Skadden.