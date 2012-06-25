Волынец: В Донецке МВД используют для расправы над активистами

Об этом заявил народный депутат от «БЮТ- Батьківщини» Михаил Волынец, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

Он проинформировал, что сегодня на допрос в Киевский райотдел милиции Донецка вызывали руководителя местной ячейки ВОО «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Владимира Деркача.

«Уже известно, что Владимир Деркач будет единственным кандидатом от Объединенной оппозиции по округу №41 в Донецке. Мы связываем сегодняшний допрос именно с его активной гражданской и политической деятельностью», - заявил М.Волынец.

Народный депутат допускает, что начался очередной этап репрессий против активистов, которые отстаивают интересы граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

В частности, отметил М.Волынец, недавно были попытки власти привлечь к уголовной ответственности лидеров харьковского чернобыльского движения - Владимира Проскурина, Петра Прокопенко и Владимира Билоенко.

«Это недопустимо, когда МВД используют для расправы над общественными активистами и настоящими патриотами», - резюмировал М.Волынец.