Суд назначил Тимошенко судебно-медицинскую экспертизу

Как передает корреспондент УНИАН, судья назначил начало слушаний на 10.00.

Кроме того, К.Садовский удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях, возможность воспринимать устную и письменную информацию и наличие противопоказаний для присутствия на судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

К.Садовский в своем решении отметил, что экспертиза должна быть проведена с Ю.Тимошенко. В случае невозможности экспертиза будет проведена на основании ее медицинских документов.

К.Садовский отметил, что вопрос о приостановке или продолжении производства по делу будет принят после получения результатов экспертизы.

Как сообщал УНИАН, Киевский райсуд Харькова вызвал Ю.Тимошенко на сегодняшнее заседание по делу ЕЭСУ. В то же время экс-премьер написала заявление об отказе от участия в судебном процессе, ссылаясь на заключение немецкого профессора Карла Макса Айнхойпля.

«В заключениях немецкие медики советуют отказаться от транспортировки Ю.Тимошенко с целью не навредить успешному процессу лечения», - проинформировали в ГПтСУ.