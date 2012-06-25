В суде над Тимошенко Кожемякина лишили слова
Судья Киевского апелляционного суда Харькова Константин Садовский во время рассмотрения вопроса относительно возможности проведения судебного заседания по делу ЕЭСУ при отсутствии Юлии Тимошенко лишил слова защитника экс-премьера Андрея Кожемякина.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья сделал замечание А.Кожемякину и попросил его высказываться по поводу возможности начала судебного заседания без Ю.Тимошенко.
А.Кожемякин продолжил речь и не обратил на слова председательствующего судьи внимания. Перед этим представители государственного обвинения заявили ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья Ю.Тимошенко и возможность ее участия в судебных заседаниях.
Защитники Ю.Тимошенко, в свою очередь, заявили, что суд нарушает процедуру ведения судебного заседания, лишает защиту возможности высказаться относительно рассматриваемых вопросов, и предоставляет преимущества обвинению. «Это свидетельствует о предубежденности», - подчеркнул защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.
Защита настаивает на приостановке производства по делу относительно ЕЭСУ до выздоровления Ю.Тимошенко.
В эти минуты суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.