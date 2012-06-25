В суде над Тимошенко Кожемякина лишили слова

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья сделал замечание А.Кожемякину и попросил его высказываться по поводу возможности начала судебного заседания без Ю.Тимошенко.

А.Кожемякин продолжил речь и не обратил на слова председательствующего судьи внимания. Перед этим представители государственного обвинения заявили ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья Ю.Тимошенко и возможность ее участия в судебных заседаниях.

Защитники Ю.Тимошенко, в свою очередь, заявили, что суд нарушает процедуру ведения судебного заседания, лишает защиту возможности высказаться относительно рассматриваемых вопросов, и предоставляет преимущества обвинению. «Это свидетельствует о предубежденности», - подчеркнул защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

Защита настаивает на приостановке производства по делу относительно ЕЭСУ до выздоровления Ю.Тимошенко.

В эти минуты суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.