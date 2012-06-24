К Тимошенко пришли сказать, что она не одна

Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пикетируют центральную клиническую больницу «Укрзализныця» в Харькове, где она проходит курс реабилитации

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек собрались перед проходной медучреждения. Люди, по большей части одетые в футболки с надписями «Освободите Юлю!», держат национальные флаги с символикой БЮТ, плакаты с изображением Ю.Тимошенко.

По словам руководителя харьковской городской организации политической партии ВО «Батькивщина» Николая Пахнина, в пикете перед больницей принимают участие активисты со Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Луганской, Кировоградской и Харьковской областей.

Н.Пахнин отметил, что пикетчики ожидают прибытия делегатов Европейского парламента Александра Квасневского и Пета Кокса.

«Мы в который раз хотим отметить, что Юлия Владимировна здесь не сама. Здесь присутствуют представители из 5-6 регионов Украины», - подчеркнул он.

Н.Пахнин отметил, что участники пикета требуют освобождения всех политических узников в Украине.