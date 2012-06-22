Объединенная оппозиция хочет сократить количество налогов до семи

Об этом заявил народный депутат, председатель совета Объединенной оппозиции, лидер партии «Фронт Змин» Арсений Яценюк во время заседания круглого стола по обсуждению программы Объединенной оппозиции «Стабильная конкурентоспособная экономика», сообщили УНИАН во «Фронте Змин».

А.Яценюк подчеркнул, что Объединенная оппозиция планирует ввести семь общенациональных налогов: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль компаний, плату за природные ископаемые, налог на землю, налог на недвижимость, налог на доходы граждан и акцизный сбор.

«Это единственный механизм, как можно возобновить приток инвестиций в страну. Это сделает налоговую систему более конкурентной и более привлекательной на территории Европы», - сказал он.

Также А.Яценюк подчеркнул необходимость отмены соглашения с Кипром об устранении двойного налогообложения. «По экспертным оценкам, из 52 млрд долларов, которые были выведены в Кипр в прошлом году, не заплачено около 80 млрд грн налогов, то есть 10 млрд долларов. Это почти объем кредита МВФ», - добавил А.Яценюк.

«Задача Объединенной оппозиции - это изменение Налогового кодекса, тотальная демонополизация, повышение уровня свободы украинской экономики, привлечение иностранных инвестиций и восстановление доверия инвесторов к Украине», - заявил он.

А.Яценюк напомнил, что в 2011 году Heritage Foundation совместно с Wall Street Journal рассчитали индекс экономической свободы Украины. «Украина упала в индексе экономической свободы фактически на уровень 2000 года. Даже хуже – 1999-го. Он составляет 45%», - подчеркнул он.

Среди главных проблем, которые препятствуют развитию украинской экономики, А.Яценюк назвал коррупцию. По его словам, одними из главных препятствий для украинской экономики является также низкая эффективность труда, низкий уровень конкурентоспособности, отсутствие экономической свободы как таковой, неприспособленность к кардинальным мировым изменениям последних лет, отсутствие ликвидности в мире в целом.

Среди ключевых проблем А.Яценюк назвал несостоятельность государства погасить долги. «В текущем году общие выплаты по телу кредита по процентам составляют около 13 млрд долларов. На 2013 год такие выплаты будут составлять 7,5 млрд долларов», - подчеркнул он.

По словам А.Яценюка, также развитию экономики препятствуют утечка капитала, законспирированность украинской экономики и отсутствие реальных реформ в стране.

Председатель совета Объединенной оппозиции считает, что необходимо уничтожить монополию в экономике: «Монополию, которая создана на всю украинскую собственность, на все ресурсы, на энергетический сектор, на приватизацию, на работу с налоговой администрацией - кому могут возмещать НДС, а кому нет, на растаможивание на Государственной таможенной службе. То есть уничтожить коррупционное политическое влияние на украинскую экономику – это сегодня сверхзадача Украины».

Как заявил А.Яценюк, один из главных инструментов для реализации этой задачи - упрощение налоговой системы и ведения бизнеса.