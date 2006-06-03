”Бизнес и политические партии: требования развития”. Национальная конференция

Начнет работу национальная конференция "Бизнес и политические партии: требования развития". Организаторы - Совет предпринимателей Украины при КМУ, Институт Конкурентного Общества, Украинский независимый центр политических исследований и Украинская академия европейской интеграции В конференции примут участие: – председатель Совета предпринимателей Украины при КМУ Ксения Ляпина, народные депутаты Украины Виталий Хомутынник и Дмитрий Выдрин, председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Андрей Дашкевич, советник Президента Украины Александр Пасхавер и другие (ул. Госпитальная, 12, Президент-отель "Киевский", зал "Европейский").