Кузьмин готов предъявить Тимошенко обвинение по делу об убийстве Щербаня

Первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что готов предъявить Юлии Тимошенко обвинение по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня. Об этом он сказал в интервью Коммерсанту-Украина.

"У нас есть достаточно свидетельств, подтверждающих причастность Тимошенко к этому убийству, и мы намерены предъявить ей обвинения. Препятствием, которое мешает предъявить эти обвинения, является ее длительная болезнь. Это не позволяет нам проводить соответствующие следственные действия до ее выздоровления. У нас есть достаточно данных, подтверждающих ее заинтересованность в устранении Щербаня; есть данные, подтверждающие перечисление денег с контролируемых ею счетов; есть прямые показания свидетелей, которые называют ее организатором и финансистом убийств. У нас есть заявление Руслана Щербаня, который называет ее прямым виновником смерти его отца", - сказал Кузьмин.

В случае продолжительной болезни Юлии Тимошенко Генеральная прокуратура (ГПУ) может назначить ей судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, может ли она принимать участие в следственных действиях по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, отмечает издание.