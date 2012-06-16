Тимошенко просила евродепутатов позаботиться о Луценко и Иващенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Хармс заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Я уже долгое время пытаюсь встретиться с другими оппозиционными политиками, пытаюсь получить разрешение на то, чтобы посетить господина Луценко, Иващенко и других, но до сих пор мне это не удалось», - сказала Р.Хармс, комментируя свою встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

По ее словам, Ю.Тимошенко во время разговора с депутатами Европарламента пыталась привлечь их внимание к состоянию здоровья других политзаключенных, а именно Ю.Луценко, и избегала разговоров о своем состоянии здоровья.

«Я знакома с Ю.Тимошенко с 2004 года. Я познакомилась с ней на Майдане. Стояла с ней вместе на сцене. И я вчера увидела совсем другого человека чем тот, кого я знала до этого», - заметила депутат Европарламента.

Р.Хармс добавила, что Ю.Тимошенко пытается выздороветь, выполняет все советы немецких врачей. Однако, по мнению европарламентария, лечебный процесс не может быть скорым и эффективным из-за условий лечения и постоянного стресса, в котором она находится.

«Что касается ее политических взгядов, то ее мысли, ее суждения были намного сильнее, чем когда-либо раньше. Она думает о более широком спектре политических проблем, чем прежде», - сообщила евродепутат.

Р.Хармс призналась, что встреча с Ю.Тимошенко мотивирует ее дополнительно апеллировать к Европейскому Союзу «больше вступаться за Украину и за улучшение состояния демократии в стране».

Депутат Европарламента отметила, что во время встречи с Ю.Тимошенко не обсуждалась возможность ее лечения за пределами Украины.

«Власть отрицает такую возможность, поэтому мы даже не говорили об условиях такого лечения», - отметила она.

Р.Хармс добавила, что по результатам своего визита в Украину подготовит отчет и направит его руководителям всех европейских структур – президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу, еврокомиссару по вопросам расширения ЕС Штефану Фюле, Верховному представителю ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики Кэтрин Эштон, а также федеральному канцлеру и Президенту Германии.