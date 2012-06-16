Евродепутат о голосовании в украинском парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции, комментируя процесс принятия Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта об основах государственной языковой политики.

«До сих пор было невозможно голосовать и отсутствовать в парламенте, то есть это, с моей точки зрения, неприемлемо», - сказала Р.Хармс.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За закон проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали за языковой законопроект, не было в сессионном зале на тот момент.

11 июня народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко и Степан Курпиль подали в Высший админсуд Украины иск в отношении парламента, в котором просят суд признать недействительными результатами голосования за законопроект «Об основах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале Верховной Рады голосовали те депутаты, которые находились на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил народный депутат, если не учитывать отсутствующих, то за скандальный законопроект проголосовали бы лишь 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.

Председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко заявил, что парламент без нарушений принял в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики».