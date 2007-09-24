Томенко подозревает, что у властных органов будут проблемы со здоровьем

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО обвиняет представителей коалиции в невыполнении предвыборных обещаний, поскольку проектом государственного бюджета на 2008 год предусмотрено увеличение финансирования льгот и преференций для украинской власти приблизительно на 1 млрд. грн.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что БЮТ проанализировал проект госбюджета и выявил, что прямое увеличение финансирования органов центральной власти запланировано на сумму 650 млн. грн., а 350 млн. грн. – сумма, которая уже тратится на финансирование льгот в текущем году.

В частности, по его словам, в следующем году, согласно проекту госбюджета-2008, на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение Кабинета министров предлагается выделить 217 млн. 438 тыс. грн., что по сравнению с этим годом больше на 24%, Верховной Рады – 130 млн. 396 тыс. грн. (20%), Президента Украины – 122 млн. 863 тыс. грн.(6%).

Кроме того, сказал Н.ТОМЕНКО, на создание надлежащих жилищных условий народных депутатов предусматривается выделить свыше 44 млн. грн., обеспечение перевозок высших должностных лиц государства авиационным транспортом – свыше 51 млн. грн., поддержку санаторно-курортных заведений ГУД - почти 87 млн. грн.

Заместитель лидера БЮТ также отметил, что на 33% планируется увеличить финансирование стационарного медицинского обслуживания народных депутатов и руководящего состава государственных органов власти, на 22,4% - их поликлинико-амбулаторное обслуживание. “Очевидно, какие-то сложности после выборов могут возникнуть со здоровьем у руководящего состава”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Существенно, по его словам, вырастут и расходы на ремонтные работы в санаториях, где обслуживаются депутаты и работники других центральных органов власти.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, таким образом, проект государственного бюджета на следующий год свидетельствует, что все обещания представителей коалиции – Партии регионов, СПУ и КПУ - об отмене льгот и преференций украинской власти были “элементом игры”. “Игра в ликвидацию льгот во время избирательной кампании есть не просто игра, а циничный обман избирателей”, - сказал он.

Тем самым, отметил Н.ТОМЕНКО, коалиция продемонстрировала, что не собирается ликвидировать льготы. “Не готовы еще депутаты из Партии регионов жить в общежитиях”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что увеличение финансирования в 1 млрд. грн. на льготы и преференции, касается лишь центральных органов власти, без учета правоохранительных органов, министерств, ведомств и местной власти.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, БЮТ считает целесообразным направить эти средства на финансирование образования, культуры и науки.