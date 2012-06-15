Тигипко: Газовые контракты Тимошенко – это гол в собственные ворота

Невыгодные газовые контракты, заключенные с Россией экс-премьером Юлией Тимошенко, - это гол в собственные ворота для Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко сегодня журналистам в Николаеве после визита на предприятие «Зоря»-«Машпроект», сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По мнению вице-премьера, надо добиваться пересмотра газовых соглашений, однако это будет непросто.

«Я не уверен, что российские партнеры очень просто согласятся на пересмотр. Им сделали слишком хороший подарок. Если говорить на футбольном языке, то это гол в собственные ворота», - заявил С.Тигипко.

Вице-премьер подчеркнул, что для выхода экономики Украины из той сложной ситуации, в которую она попала в результате заключения невыгодных газовых соглашений, необходимо внедрять энергосберегающие программы.

«Главная ставка должна быть сделана на программы энергосбережения и использования восстанавливаемой энергетики», - считает он.