Грищенко не ощущает, что Украина приостановила приближение к ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.Грищенко сказал на совместной с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе пресс-конференции в Киеве.

«Нигде и никак не ощущается, что мы приостановились в процессе нашего приближения к Европейскому Союзу», - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что идут активные консультации по всем секторальным вопросам, проводится техническая подготовка к подписанию соглашения об ассоциации, как со стороны Украины, так и со стороны ЕС.

В частности, по словам К.Грищенко, Украина и ЕС ведут активный диалог по вопросам безопасности и борьбы с пиратством.

К.Грищенко также отметил, что вступление в Европейский Союз остается для Украины основной целью, но при этом, по словам министра, внутри ЕС происходят сложные процессы, в том числе поиск решения проблемы еврозоны.

«Мы рассчитываем на то, что найдется время для тех, кто решает вопрос, как в столицах, так и в Брюсселе для того, чтобы разобраться в том, что происходит в Украине, а не просто видеть ту картинку, которая легко воспринимается, но не всегда отвечает реальности», - добавил министр.

В свою очередь, Г.Вашадзе отметил, что Грузия очень ценит консультации с Украиной в вопросе евроинтеграции. «Очень многому мы у вас научились и переняли», - добавил он.

Посол считает, что Украина находится впереди Грузии в вопросе евроинтеграции. Он отметил, что Украина успешно ведет переговоры с ЕС по всем фундаментальным направлениям.

Как сообщал УНИАН, иностранных дел Швеции Карл Бильдт по итогам встречи с послом Швеции в Украине 12 июня в Стокгольме написал в своем блоге, что евроинтеграция Украины остановлена, и дальнейшее развитие событий зависит от руководства страны.

При этом он не смог спрогнозировать дальнейшее развитие событий, подчеркнув, что ключ к разрешению этой ситуации в руках украинской власти.

"Вместе с Польшей мы ориентировались на улучшение и углубление в Украине европейской перспективы, но политические и политизированные судебные процессы в последние годы, к сожалению, остановили этот процесс. Что будет дальше, мы не знаем. Ключ находится у политического руководства Украины", - отметил К.Бильдт.