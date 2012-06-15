Шульц: Украине грозят санкции, если лидеры оппозиции не примут участия в выборах

К Украине могут быть применены санкции, если сейчас заключенные лидеры оппозиции не примут участия в парламентских выборах осенью этого года, считает депутат Европарламента Вернер Шульц. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Выборы не будут справедливыми, если определенные люди не будут участвовать в этих выборах. Возможно, будут и санкции - мы можем рассмотреть, например, бизнес связи Януковича, или мы можем посмотреть на махинации, которые были связанны с огромной коррупцией при строительстве стадиона (НСК «Олимпийский»), когда стадион оказался на треть дороже, чем было запланировано. Украина имеет очень большие проблемы с коррупцией», - заявил Шульц.