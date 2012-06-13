Азаров говорит: украинцы боятся, что власть изменится

Правительство Украины на законодательном уровне усилит гарантии граждан, участвующих в программе кредитования доступного жилья. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабмина.

Николай Азаров отметил, что вчера во время ознакомления с работой «единого окна» в «Киевгорстрое» в рамках реализации программы доступного жилья он имел возможность пообщаться с людьми и поинтересоваться проблемами, которые возникают в этой новом для Украины деле, отмечает Урядовый портал.

По словам премьера, конечно, вопросы возникают. Вот, например, люди хотят, чтобы компенсация процентов шла не через них, а непосредственно через банк-заемщик. «Оказывается, боятся, что власть поменяется, и программу отменят. А люди останутся один на один с кредитами, как это было раньше. Этакая практическая иллюстрация к проблеме социально-экономической и политической стабильности в стране. Люди почувствовали, что стабильность власти, стабильность государственной политики, прогнозируемость развития позволяют им планировать для себя лучшей жизни. Строить ее собственными руками. И боятся это потерять », - «трактовал позицию украинцев» Николай Азаров.

Он отметил, что правительство учтет эти моменты и решит их на законодательном уровне.