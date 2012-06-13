Луценко - судье: зачем всех мучить, отправляйте сразу в колонию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на судебном заседании Печерского райсуда Киева, поддерживая заявленное его адвокатами ходатайства об отводе судьи.

«Ваша честь, или Вы сами примите отвод, или сразу зачитайте приговор. Зачем мучить меня, свидетелей, общественность, конвой, себя, в конце концов, зачитайте и будем квиты. Отправляйте в колонию и страна вздохнет, поскольку будет наказан «самый больший преступник», - сказал Ю.Луценко.

При этом он снова заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы, ему до сих пор не предоставлено обвинительное заключение.

«Следовательно, я не знаю, в чем меня обвиняют, поскольку мне до сих пор не вручили копии обвинительного заключения», - сказал экс-министр, заметив, что если прокуратура заявляет, что еще во время рассмотрения предыдущего дела ему было вручено обвинительное заключение относительно оперативно-розыскного дела, то почему читают обвинительное заключение сейчас.

«Как я могу считать Вас объективной, если Вы удаляете меня из зала за то, что я требую по закону. Ваша практика игнорировать мои права уже не в том «волчьем» заседании, а в этом дает основания не верить в Вашу объективность», - сказал Ю.Луценко.

В контексте сказанного он напомнил, что даже экс-премьеру Юлии Тимошенко Шевченковский суд, когда выезжал к ней в следственный изолятор, предоставлял копию обвинительного заключения.

Заслушав мнения сторон-участниц процесса, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко было выдвинуто обвинение согласно ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году, находясь в должности председателя МВД, он продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное производство 21 января 2012 года.