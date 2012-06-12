Кличко «смущают» подходы оппозиции к мажоритарке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"Меня смущает, что все ведут разговор о количестве округов - кому сколько достанется. Это ошибочный подход. Мы должны в первую очередь говорить о качестве выдвиженцев от оппозиции, это принципиально", - заявил Кличко во время визита на Прикарпатье.

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"Может случиться так, что именно мажоритарщики будут определять, каким будет большинство в будущей ВР, поэтому к мажоритарным спискам нужно подойти очень требовательно.

Должны поддержать не преданных, а идейных и достойных. Иначе мы не изменим ситуацию в Раде и в стране", - считает Кличко.

Отвечая на вопрос журналистов относительно команды людей, которые входят в партию, Кличко сказал: "Может, наши активисты еще не такие известные на центральном уровне, но они станут публичными и известными, это вопрос времени. Главное - они состоялись в своей профессии, известны в своих регионах.

Мы считаем, что хватит делать ставку только на раскрученные имена, набирать в команду известных людей, которые часто ничего не сделали, но их имена на слуху.

В нашей партии будет сбалансирован список - наряду с известными политиками, которые имеют авторитет и уважение, а не только раскрученную фамилию, будут и новые имена, которые будут способствовать обновлению украинской политики ", - сказал Кличко.