Парубий пошел под крыло Яценюка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой политической силы.

В частности, сегодня, 6 июня, он написал заявление о вступлении в партию, говорится в сообщении.

А.Парубий отметил, что принял для себя ответственное решение вступить во «Фронт Змін» как партию - одну из основных учредителей Объединенной оппозиции.

«Я всегда говорил, что только объединившись, оппозиционные силы смогут эффективно противостоять режиму Януковича. Поэтому мое место там, где Объединена оппозиция», - сказал он.

«Я убежден, что с «Фронтом Змін» и «Батькивщиной» мы защитим Украинское государство, украинский язык и будущее каждого украинца», - подчеркнул А.Парубий.

Как сообщал УНИАН, А.Парубий был членом партии «Наша Украина», из которой вышел в феврале этого года.