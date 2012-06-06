В БЮТ голосовали за смену руководителя фракции

Вопрос смены руководителя фракции “БЮТ-Батькивщина” не является актуальным.

Об этом УНИАН сообщил один из лидеров партии “Батькивщина”, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко, комментируя по просьбе агентства информацию о возможной замене Андрея Кожемякина.

Н.Томенко подтвердил, что на заседании фракции по инициативе народного депутата Юрия Одарченко обсуждался вопрос о смене руководителя фракции.

“А.Кожемякин поставил на голосование предложение о подтверждении его полномочий в качестве руководителя фракции. Абсолютное большинство фракции проголосовало за подтверждение его полномочий”, - сказал Н.Томенко. При этом он сообщил, что один депутат проголосовал против и один воздержался.

Вице-спикер отметил, что была попытка создать проблемы внутри самой крупной оппозиционной фракции, однако она не удалась. “Мы просим “доброжелателей” и “друзей” БЮТ-Батькивщины не беспокоиться, поскольку вопрос смены руководителя фракции не актуален”, - сказал Н.Томенко.