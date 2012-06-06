ВАСУ признал Лутковскую омбудсманом

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска народному депутату Украины Юрию Одарченко (фракция «БЮТ-Батьківщина») в Верховной Раде о незаконности избрания Валерии Лутковской Уполномоченным ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей ВАСУ на сегодняшнем заседании.

«В удовлетворении иска отказать полностью», - заявил председательствующий на заседании судья.

Также ВАСУ признал правомерным приведение В.Лутковской к присяге омбудсмана.

В ходе сегодняшнего заседания суд отклонил ходатайство истца об истребовании оригиналов бюллетеней для тайного голосования по избранию омбудсмана депутатами ВР и протокола заседания Счетной комиссии парламента.

Необходимость этого истец объяснял тем, что, по его мнению, бюллетени для тайного голосования не были оформлены должным образом, в частности, в них не было личной подписи председателя и секретаря Счетной комиссии.

Также суд отклонил ходатайство истца вызвать народных депутатов Владимира Вязивского и Виктора Олийныка, которые были членами Счетной комиссии во время избрания омбудсмана и выступили с отдельным мнением относительно процедуры голосования.

По мнению суда, в этом нет необходимости, поскольку позиция этих депутатов уже содержится в материалах дела.

Кроме того, суд отклонил ходатайство истца об объявлении перерыва в судебном заседании на 15 дней для истребования оригиналов бюллетеней для тайного голосования путем подачи соответствующего депутатского запроса.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля В.Лутковская была избрана Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование вносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.

25 апреля заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батьківщина» Николай Томенко заявил о многочисленных нарушениях регламента Верховной Рады во время избрания Уполномоченного по правам человека, и сказал, что оппозиционные фракции не допустят приведения В.Лутковской к присяге и будут требовать создания временной следственной комиссии ВР относительно легитимности ее избрания.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что никаких нарушений во время назначения В.Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не было.

27 апреля в парламенте под возгласы оппозиции «Ганьба!» В.Лутковская принесла присягу Уполномоченного по правам человека.

Поскольку трибуна парламента была заблокирована оппозиционерами, В.Лутковская приносила присягу в сессионном зале у дверей, через которые выходят из зала народные депутаты из фракции Партии регионов и КПУ.