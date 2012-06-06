Попов: Чистота в городе должна быть идеальная

Как сообщает пресс-служба КГГА, об их максимальной мобилизации заявил сегодня председатель КГГА Александр Попов во время расширенного совещания Киевской городской госадминистрации по вопросам готовности к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

«Во время проведения Евро-2012 нам нужно усилить дежурство и служб «Киевэнерго», и «Киевводоканалу» для того, чтобы мы немедленно реагировали на все возможные негативные ситуации. Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города и комфортные условия для наших гостей я также поручаю отработать с районными КП УЗН оперативное взаимодействие на случай экстренных ситуаций. Мы должны быть готовы ко всему и не допустить, чтобы киевляне ощущали какие-то неудобства», – сказал во время совещания Александр Попов.

Также председатель КГГА отметил, что лично будет контролировать качество уборки и благоустройства города, а также требовать от всех служб образцового качества работы. Главному управлению контроля за благоустройством председатель КГГА поручил ежедневно до 8-и утра проверять выполнение этих работ и отчитываться ему лично.

«Чистота в городе должна быть идеальной. Мы идем на экзамен и должны сдать его на «отлично». Это нужно не только нам с вами. Это нужно Киеву, киевлянам, Украине. Поэтому важна максимальная мобилизация всех служб без исключения», – подчеркнул Александр Попов.