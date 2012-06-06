Янукович дал орден пресс-секретарю Азарова

Об этом говорится в указе главы государства по случаю Дня журналиста.

Кроме того, такой орден получила и ведущая программы творчески-производственного объединения информационно-аналитических программ Национальной телекомпании Украины Светлана Леонтьева.

Орденом княгини Ольги III степени награждена президент Всеукраинского благотворительного фонда «Журналистская инициатива» Людмила Мех.

Также Президент присвоил почетные звания представителям пресс-служб государственных органов, руководителям и работникам региональных и центральных средств массовой информации.