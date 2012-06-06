Янукович дал орден пресс-секретарю Азарова
15:49, 06 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом «За заслуги» III степени пресс-секретаря премьер-министра Украины Виталия Лукьяненко.
Виталий Лукьяненко - орденоносец
Об этом говорится в указе главы государства по случаю Дня журналиста.
Кроме того, такой орден получила и ведущая программы творчески-производственного объединения информационно-аналитических программ Национальной телекомпании Украины Светлана Леонтьева.
Орденом княгини Ольги III степени награждена президент Всеукраинского благотворительного фонда «Журналистская инициатива» Людмила Мех.
Также Президент присвоил почетные звания представителям пресс-служб государственных органов, руководителям и работникам региональных и центральных средств массовой информации.
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