В Одессе закрыли 14 ресторанов

Об этом сообщила сегодня УНИАН врач Отдела гигиены питания облСЭС Татьяна Вишневская.

Всего проверено сотрудниками облСЭС 390 ресторанных хозяйств, в том числе 99, функционирующих на территории Одессы. Приостановлена эксплуатация 14 ресторанов, в 13 заведениях сокращен ассортимент блюд, от работы отстранено 83 работников.

Кроме того, облСЭС направила в 75 ресторанных хозяйств предписания по устранению нарушений.

В ходе проверок, в частности, выявлены: «самовольное расширение ассортимента при отсутствии надлежащих условий для их приготовления; нарушения сроков проведения микробиологического контроля продукции, сроков прохождения медицинского осмотра и гигиенического инструктажа персонала, а также нарушение дезинфекционного режима».

Напомним, накануне проведения рейда в одесском ресторане «Золотой берег» отравились и были госпитализированы в инфекционную больницу 22 выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия». Медики поставили всем им диагноз «гастроэнтероколит».

При проверке сотрудниками райСЭС Киевского района Одессы установлено, что служебные лица ресторана "Золотой берег" допустили целый ряд грубых нарушений санитарных правил и норм, что привело к заболеванию посетителей острой кишечной инфекцией - сальмонеллезом.

По этому факту прокуратурой Киевского района Одессы возбуждено и расследуется уголовное дело согласно признакам ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.