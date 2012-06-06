Ефремов думает, что проект оппозиции о неприкосновенности оказался бы в мусорке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«С моей точки зрения – это профанация. Представление представителями оппозиции законопроекта об отмене, в том числе неприкосновенности Президента и судей, это очередная профанация, которая заостряется перед выборами», - сказал он.

Он добавил, что в парламенте уже есть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который имеет заключение Конституционного Суда. А также есть негативное решение КС относительно отмены неприкосновенности главы государства и судей.

А.Ефремов также напомнил, что в настоящее время встает вопрос согласования с европейской практикой вопроса отмены неприкосновенности судей, поскольку ее существование является требованием европейских структур.

Лидер фракции Партии регионов добавил, что оппозиционный законопроект абсолютно не подготовлен и, собственно, поэтому парламент отложил его рассмотрение на 20 июня.

«Если бы этот законопроект был проголосован так, как на нем настаивают сейчас, и в том формате, в котором он подается, без решения комитета, то я гарантирую, что этот законопроект был бы направлен в мусорную корзину», - сказал А.Ефремов.