Оппозиционеры боятся, что из них сделают террористов

Документы предусматривают возможность объявления террористами представителей целых организаций, чего ранее в Украине не было. В правительстве также предлагают ужесточить уголовную ответственность за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также заведомо неправдивую информацию о минировании, пишет Коммерсант.

Депутаты решили рассмотреть эти предложения до 6 июля.

О необходимости ужесточить ответственность за проявления терроризма президент Виктор Янукович заявил 25 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Один из законопроектов вводит новую процедуру — "признание организации террористической".

"В случае если суд признает организацию террористической, все ее члены станут соучастниками такого преступления, как терроризм. Такая организация будет запрещена, а ее счета арестованы",— пояснил член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Святослав Пискун (Партия регионов). Право инициативы такой процедуры предлагается предоставить председателю СБУ или одному из его заместителей.

"Инициировать вопрос о признании организации террористической может лицо, получившее официальное документальное подтверждение признания этой организации террористической в других странах... признание организации террористической осуществляется в установленном законом порядке по решению суда",— говорится в законопроекте.

В случае принятия законопроекта под угрозой окажутся политические партии и общественные организации, сочувствующие оппозиции, считают в парламентском меньшинстве. "Это сделано для того, чтобы не допустить к выборам оппозицию! — заявил народный депутат Геннадий Москаль ("НУ-НС").— Чуть позже начнется снятие нас с регистрации".

Предлагается усилить ответственность за заведомо неправдивое сообщение о минировании: нижний порог наказания поднимут до двух лет, а максимальное наказание по этой статье — с 7 до 8 лет.

В Кабинете министров предлагают за изготовление взрывных устройств ввести наказание от 3 до 7 лет лишения свободы, а за изготовление взрывных устройств группой лиц — максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.