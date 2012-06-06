Азаров поручил Ощадбанку «ритмично» выплачивать «витину» тысячу
Премьер-министр Украины Николай Азаров положительно оценивает процесс выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.
"1 июня начались выплаты компенсации вкладчикам Сбербанка. По состоянию на 5 июня ста тысячам вкладчиков выплачено около 93 миллионов гривен. Неплохой старт за пару банковских дней», - сказал Н.Азаров.
По его словам, обслуживание вкладчика по факту длится 10-15 минут. «Чтобы повысить эффективность обслуживания, Сбербанк ввел график, когда дни выплат чередуются с днями актуализации данных", - отметил Н.Азаров. Например, сказал он, 6 и 8 июня осуществляются выплаты, а 7 и 9 июня проводится актуализация данных, и 1,6 млн. вкладчикам уже назначена дата выплаты с точностью до минуты.
"А еще около 1 миллиона граждан в определенные дни пройдут актуализацию данных в реестре вкладчиков», - сказал Н.Азаров и поручил Минфину и Ощадбанку и дальше продолжать выплаты «ритмично, своевременно, с вниманием к каждому вкладчику".