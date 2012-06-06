Азаров поручил Ощадбанку «ритмично» выплачивать «витину» тысячу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

"1 июня начались выплаты компенсации вкладчикам Сбербанка. По состоянию на 5 июня ста тысячам вкладчиков выплачено около 93 миллионов гривен. Неплохой старт за пару банковских дней», - сказал Н.Азаров.

По его словам, обслуживание вкладчика по факту длится 10-15 минут. «Чтобы повысить эффективность обслуживания, Сбербанк ввел график, когда дни выплат чередуются с днями актуализации данных", - отметил Н.Азаров. Например, сказал он, 6 и 8 июня осуществляются выплаты, а 7 и 9 июня проводится актуализация данных, и 1,6 млн. вкладчикам уже назначена дата выплаты с точностью до минуты.

"А еще около 1 миллиона граждан в определенные дни пройдут актуализацию данных в реестре вкладчиков», - сказал Н.Азаров и поручил Минфину и Ощадбанку и дальше продолжать выплаты «ритмично, своевременно, с вниманием к каждому вкладчику".