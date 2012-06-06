Литвин - нардепам: Вы похожи на курицу, которая убегает от петуха и думает, не быстро ли бежит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента, комментируя обвинения в его адрес со стороны некоторых народных депутатов в том, что он вчера нарушил регламент при голосовании за этот законопроект.

В.Литвин подчеркнул, что он никакой нормы регламента не нарушал.

«Вы выполнили между собой взаимные договоренности, а затем для прикрытия перед людьми, избирателями своих договоренностей вы хотите переложить всю вину на председателя ВР», - сказал В.Литвин, обращаясь к сессионному залу.

При этом он отметил: «Уважаемые коллеги, это не делает вам чести, потому что некоторые ваши действия напоминают курицу, которая убегает от петуха и думает, не слишком ли быстро я бегу».

Председатель ВР призвал и оппозицию, и парламентское большинство работать над законопроектом по языковому вопросу во время подготовки ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.