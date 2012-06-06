Черновецкий пойдет покорять Раду

Об этом пишет газета «Сегодня».

По данным издания, Л.Черновецкий, скорее всего, будет идти по своему старому округу в Дарнице, где уже побеждал трижды. «Его тут хорошо знают. Он многим помог. Да и еще живы бабушки - «сотницы» и «десятницы», готовые мобилизоваться по первой команде мэра. Нет смысла организовывать новую сеть и тратить деньги где-то в другом месте», - ссылается газета на источники в окружении мэра.

Правда, отмечает «Сегодня», пока предвыборной активности Л.Черновецкий не проявлял.

Кроме того, по мажоритарным округам планируют баллотироваться и ряд других депутатов Киеврады. Среди них издание называет нынешнего секретаря Киеврады Галину Герегу, экс-секретаря Киеврады Олеся Довгого, «и некогда правую руку Черновецкого» Аллу Шлапак, и Александра Пабата, и Льва Парцхаладзе.

Так, газета обращает внимание, что Г.Герега рекламирует себя с билбордов на Воскресенке. «О своих планах идти в ВР она пока публично не заявляет, мол, пока официально не началась кампания - и говорить не о чем. А билборды, как уверяют в ее окружении, - просто знак внимания киевлянам, которых она лишь поздравляет с праздниками», - пишет «Сегодня».

Газета отмечает, что Печерск увешан билбордами экс-сопредседателя Блока Черновецкого А.Шлапак. «Я тут работаю уже семь лет, тут открыты мои приемные, я занимаюсь благотворительностью, помогаю детям-инвалидам», - рассказала А.Шлапак.

«Ее команда раздает жителям Печерска продуктовые пайки, а сама кандидат проводит футбольные матчи среди школьников. Правда, за голоса жителей Печерска ей придется сразиться с сильными конкурентами - экс-главой района Анатолием Коваленко и народным депутатом Олесем Донием», - пишет газета.

О.Довгий сейчас работает в Днепровском районе. Сам О.Довгий рассказал, что в ВР он собирается заниматься медициной и образованием, а также бороться с коррупцией.

«Кроме праздничных наборов с чаем, конфетами, рисом, теперь Олесь дарит пожилым людям тонометры (приборы для измерения давления), а для мам округа устроил встречу с доктором Комаровским», - отмечается в статье.

Конкуренты у О.Довгого могут быть сильные: это член «УДАРа» Андрей Странников и Александр Бригинец от БЮТ. «Я собираюсь побороться с бывшими членами команды мэра - либо с О.Довгим, либо с А.Шлапак. Ради этого даже подстригу свои длинные волосы, чтобы во время акций протеста милиция меня за них не хватала», - рассказал шутя про свои планы А.Бригинец.

В округах Святошинского района планируют баллотироваться А.Пабат и Л.Парцхаладзе. В районе уже появились билборды со слоганом «Наш, святошинский, Лев Парцхаладзе». «Я в Святошино вырос, окончил строительное ПТУ, потом университет, пошел в армию, и первые объекты наша компания строила тут, поэтому этот район для меня родной», — рассказал газете Л.Парцхаладзе.