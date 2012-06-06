Суд запретил «Стоп цензуре!» проведение акции возле «Межигорья»

Как сообщает «Телекритика»,такое решение в полночь объявила судья, удовлетворив иск Новопетровского сельского совета против координатора пресс-центра «Стоп цензуре!» Артема Соколенко об ограничении права на мирные собрания.

«Стоп цензуре!» планирует 6 июня с 8:30 до 10:00 провести мирную акцию в Новых Петровцах - презентацию туристической карты громких коррупционных расследований «Киев. Карта коррупции». Таким способом представители «Стоп цензуре!» хотят напомнить Президенту Виктору Януковичу его обещание показать общественности свою резиденцию.

Сообщение о проведении акции в Новопетровский сельсовета подал А.Соколенко, следовательно иск об ограничении права на мирные собрания был выдвинут против него.

В прошлом году Киевский окружной административный суд запретил запланированную на 6 июня акцию движения «Стоп цензуре!» возле резиденции «Межигорье», таким образом поддержав иск сельского председателя Новых Петровцев Родиона Старенького. Свое решение судья аргументировала тем, что при подаче заявки «был нарушен принцип заблаговременного извещения».

Поэтому журналисты в 2011 году собрались возле «Межигорья», чтобы «проконтролировать выполнение решения суда» относительно запрета проведения мирных собраний возле резиденции.