Ставнийчук: закон о языковой политике нужно существенно доработать

06:22, 06 июня 2012
Политика
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Советник Президента Украины - руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам конституционно-правовой модернизации Марина Ставнийчук считает, что принятый 5 июня в первом чтении языковой законопроект нужно существенно доработать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании круглого стола в Институте Горшенина.

«Слава Богу, он еще не закон, и я надеюсь, что парламент серьезно доработает его, и существенно, и примет действительно закон, который нужен Украине для решения языковых вопросов», - подчеркнула она.

При этом М.Ставнийчук отметила, что выразила свою позицию по данному вопросу как член Венецианской комиссии. «Комиссия затрагивает вопрос соответствия законопроекта положениям Конституции», - добавила она.

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