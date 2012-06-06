Ставнийчук: закон о языковой политике нужно существенно доработать
06:22, 06 июня 2012Политика
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Советник Президента Украины - руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам конституционно-правовой модернизации Марина Ставнийчук считает, что принятый 5 июня в первом чтении языковой законопроект нужно существенно доработать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании круглого стола в Институте Горшенина.
«Слава Богу, он еще не закон, и я надеюсь, что парламент серьезно доработает его, и существенно, и примет действительно закон, который нужен Украине для решения языковых вопросов», - подчеркнула она.
При этом М.Ставнийчук отметила, что выразила свою позицию по данному вопросу как член Венецианской комиссии. «Комиссия затрагивает вопрос соответствия законопроекта положениям Конституции», - добавила она.
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