Ставнийчук: закон о языковой политике нужно существенно доработать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании круглого стола в Институте Горшенина.

«Слава Богу, он еще не закон, и я надеюсь, что парламент серьезно доработает его, и существенно, и примет действительно закон, который нужен Украине для решения языковых вопросов», - подчеркнула она.

При этом М.Ставнийчук отметила, что выразила свою позицию по данному вопросу как член Венецианской комиссии. «Комиссия затрагивает вопрос соответствия законопроекта положениям Конституции», - добавила она.