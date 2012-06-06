Экс-посол США о России, Тимошенко и "серой зоне"

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время заседания Дипломатического клуба высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (1998 – 2000 гг.), ныне старший научный сотрудник Центра США и Европы Стивен Пайфер.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Украина одновременно должна иметь хорошие, позитивные отношения с Россией и возможность к сближению с европейскими экономическими и политическими институтами.

«В 2010-ом, после прихода к власти Президента Януковича, было очевидно, что Украина не будет стремиться вступить в НАТО», - подчеркнул С.Пайфер и добавил, что на то время США начали поддерживать Европейский Союз в развитии отношений с Украиной.

По убеждению С.Пайфера, нынешняя ситуация с делом экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко блокирует отношения Украины и с ЕС, и с США. «Я побаиваюсь, что Украина опять себя загоняет в «серую зону» после того, как 15 лет пыталась не попасть в эту зону», - сказал он.

С.Пайфер считает, что для Украины политика балансирования между Россией и Западом не обязательно должен быть геополитическим выбором. Он убежден, что самым верным для Украины является приближение к ЕС. «Разумно для Украины было бы стать нормальным европейским государством. Таким, как стала, скажем, Польша», - добавил он.

«Мне кажется, что это выбор между ценностями, отношениями между государствами, выбор модели экономики. Это не обязательно должен быть геополитический выбор против России», - сказал он.

По мнению С.Пайфера, сделав выбор в интересах Европы, Украина могла бы сохранить хорошие отношения с Россией, но именно она хотела бы представить это как геополитический выбор.

В то же время С.Пайфер выразил убеждение, что отношения между Украиной и США после нынешних президентских выборов в США не изменятся.