Митинги в поддержку украинского языка запрещены

Об этом "Украинской правде" сообщил один из организаторов акции Дмитрий Пилипец.

"Сообщение об акции подавал я и "Молодая Просвита" 1 июня. Согласительная комиссия, собранная городским советом, рекомендовала всем гражданам отказаться от намерения проведения акций, а поскольку никто не отказался, то на всех подали в суд", - сообщил Пилипец.

Оба суда прошли в тот же день и удовлетворили просьбу властей.

"Один из судов прошел без присутствия ответчика - представителя "Молодой Просвиты", которому даже не сообщили о заседании", - сказал Пилипец.

По его словам, причиной для судебного запрета стали предположения о том, что слоганы акции могут "обосновано оскорбить ... граждан с несовершеннолетними детьми".

"Кроме того имели место предположения, что на второй по величине площади в Европе 50 человек будут мешать проходу отдыхающих (в рабочий день)", - сообщил организатор.