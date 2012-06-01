Тюремщики говорят, что Тимошенко и Турчинов на свое свидание не жаловались

Никаких жалоб или заявлений ни от экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, ни от ее соратника по партии «Батькивщина» Александра Турчинова после их встречи не поступало.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

“Каких-либо жалоб или заявлений как от А.Турчинова, так и от Ю.Тимошенко к руководству Качановской исправительной колонии и ЦКБ не поступало”, - подчеркивается в сообщении.

Встреча проходила на протяжении 4-х часов в помещении возле палаты экс-премьера в больнице.

ГПтС Украины напоминает, что Ю.Тимошенко сегодня подала письменное заявление руководству Качановской исправительной колонии о замене надлежащего ей долгосрочного свидания во ІІ квартале с.г. на краткосрочное свидание 1 июня с А.Турчиновым, и руководством учреждения было предоставлено разрешение на такое свидание.

Как сообщал УНИАН, А.Турчинов после посещения Ю.Тимошенко заявил, что во время их встречи в помещении постоянно находился работник Качановской колонии. «Встреча проходила в присутствии работника Качановской колонии. Работник колонии сидел рядом. Когда мы слишком тихо говорили, она просила повысить голос, чтобы было слышно», - сказал А.Турчинов.