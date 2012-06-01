Турчинов рассказал, как их с Тимошенко подслушивали

Экс-премьер-министр Украины, председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поставила задачу объединить все «реальные оппозиционные силы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей «Укрзализницы» заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, комментируя свою встречу с Ю.Тимошенко.

По словам А.Турчинова, во время встречи с экс-премьером в центральной клинической больнице «Укрзализницы» в Харькове в помещении постоянно находился работник Качановской исправительной колонии. «Встреча проходила в присутствии работника Качановской колонии. Работник колонии сидел рядом. Когда мы слишком тихо говорили, она просила повысить голос, чтобы было слышно», - сказал А.Турчинов.

По словам первого заместителя председателя партии «Батькивщина», несмотря на такие условия, он обсудил с Ю.Тимошенко пакет важных вопросов, в частности, по координации действий оппозиции, недопущению принятия парламентом закона о принципах государственной языковой политики и других законов, ослабляющих социальную защиту населения.

А.Турчинов отметил, что Ю.Тимошенко поддерживает продолжение объединительного процесса оппозиционных сил. Он сказал, что Ю.Тимошенко выступает за то, чтобы оппозиционные кандидаты на предстоящих выборах баллотировались по единому списку.

Кроме того, по словам А.Турчинова, Ю.Тимошенко поставила задачу объединить все «реальные оппозиционные силы».

Говоря об общем состоянии экс-премьера, А.Турчинов отметил, что Ю.Тимошенко, как и раньше, находится в хорошем психологическом состоянии и готова продолжать борьбу.

По словам А.Турчинова, встреча с Ю.Тимошенко продолжалась с 14.00 до 18.00, проходила в специальной комнате, до которой Ю.Тимошенко дошла с помощью работников больницы.

Как сообщал УНИАН, в состав объединенной оппозиции, которая совместно идет на парламентские выборы, вошли шесть партий: «Батькивщина», «Фронт Змін», Народный Рух Украины, «Народная Самооборона», «За Украину!», «Реформы и порядок».