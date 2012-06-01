Следствие будет изучать политические симпатии подозреваемых во взрывах

Задержаны четверо подозреваемых в совершении взрывов в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время доклада Президенту Украины Виктору Януковичу о расследовании взрывов в Днепропетровске. (Вчера, 31 мая, сообщалось о двух задержанных по подозрению в этом преступлении – УНИАН.)

По словам В.Пшонки, следствие будет изучать политические симпатии этих задержанных.

«Следствие выяснит, насколько политические симпатии подозреваемых повлияли на совершенные ими преступления. Для этого есть все основания», - сказал В.Пшонка. Он отметил, что следствие будет очень взвешенно устанавливать эти обстоятельства.

Пока, по словам генерального прокурора, подтверждается квалификация этого преступления, определенная как терроризм. «Эта статья остается в дальнейшем расследовании по этому уголовному делу», - сказал В.Пшонка, доложив Президенту о том, что подозреваемые прибегли к шантажу и требовали 4,5 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.